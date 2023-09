Per i pensionati e le pensionate in Italia, l’arrivo di ottobre porta con sé l’attesa mensile per il pagamento delle pensioni da parte dell’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale). Tuttavia, questo mese, ci sarà un giorno di attesa in più per ricevere l’accredito INPS, poiché il primo giorno del mese cade di domenica. Di seguito, esaminiamo le date di pagamento e alcune importanti novità per il mese di ottobre 2023.

Date di Pagamento delle Pensioni

Il pagamento delle pensioni di ottobre 2023 inizierà il lunedì 2 ottobre, che è il primo giorno lavorativo del mese successivo. Questo ritardo di un solo giorno è dovuto al fatto che il primo del mese cade di domenica. I pensionati possono attendersi di ricevere i loro trattamenti pensionistici, assegni e indennità di accompagnamento, così come gli importi erogati agli invalidi civili, a partire da questa data.

Coloro che ricevono le loro pensioni tramite Poste Italiane o tramite le banche vedranno accreditati i pagamenti nella stessa data, ovvero il 2 ottobre.

Calendario di Pagamento per Chi Ritira la Pensione alle Poste

Per coloro che ritirano la pensione in contanti presso gli uffici postali, è previsto un calendario specifico basato sull’ordine alfabetico dei cognomi. Ecco il calendario di pagamento per ottobre 2023:

A-B: lunedì 2 ottobre;

C-D: martedì 3 ottobre;

E-K: mercoledì 4 ottobre;

L-O: giovedì 5 ottobre;

P-R: venerdì 6 ottobre;

S-Z: sabato 7 ottobre (solo al mattino).

È importante notare che la data di pagamento può variare in base all’iniziale del cognome, quindi i pensionati devono consultare il calendario specifico fornito dalla loro sede di riferimento.

Il Cedolino Pensionistico

Per conoscere in anticipo l’importo della pensione di ottobre, i pensionati possono accedere all’area riservata del sito Internet dell’INPS utilizzando le proprie credenziali SPID, CIE o CNS. Qui possono consultare il loro Fascicolo previdenziale o cercare la voce “Cedolino pensione” nella barra di ricerca.

Aumenti per i Pensionati Over 75 con Pensione Minima

Ottobre 2023 porterà un’ottima notizia per i pensionati over 75 che percepiscono una pensione minima. La legge di Bilancio ha previsto un incremento della pensione di 250 euro per questa categoria di pensionati. Ciò significa che coloro che ricevono una pensione minima di 600 euro vedranno un incremento fino a 250 euro. Tuttavia, è importante considerare le trattenute per le addizionali regionali e comunali, così come il conguaglio Irpef.

Inoltre, con la pensione di ottobre, alcuni pensionati potrebbero ricevere il rimborso relativo alla dichiarazione dei redditi del modello 730.