A differenza dei mesi precedenti, il pagamento delle pensioni di ottobre 2023 non avverrà il primo giorno del mese, bensì il 2 ottobre, che è un lunedì, il primo giorno bancabile del mese.

Calendario di Pagamento presso gli Uffici Postali

Gli uffici postali procederanno al pagamento delle pensioni in ordine alfabetico, in base al cognome del pensionato, secondo il seguente calendario:

Lunedì 2 ottobre 2023: Cognomi dalla lettera A alla B;

Martedì 3 ottobre 2023: Cognomi dalla lettera C alla D;

Mercoledì 4 ottobre 2023: Cognomi dalla lettera E alla K;

Giovedì 5 ottobre 2023: Cognomi dalla lettera L alla O;

Venerdì 6 ottobre 2023: Cognomi dalla lettera P alla R;

Sabato 7 ottobre 2023 (solo la mattina): Cognomi dalla lettera S alla Z.

Si consiglia ai pensionati di recarsi presso gli uffici postali in base a questo calendario per evitare lunghe attese.

Consultazione del Cedolino

Per conoscere in anticipo l’importo della pensione di ottobre 2023, è possibile accedere all’area riservata del sito Internet dell’INPS utilizzando le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Una volta effettuato l’accesso, è possibile consultare il proprio Fascicolo Previdenziale o cercare la voce “Cedolino pensione” nella barra di ricerca.

Inoltre, è importante notare che con la pensione di ottobre, alcuni pensionati potrebbero ricevere il rimborso della dichiarazione dei redditi del modello 730, se applicabile.

Aumenti della Pensione

Gli aumenti della pensione per il mese di ottobre 2023 riguarderanno gli over 75, i quali vedranno un aumento di circa 36,08 euro. Questo porterà il nuovo importo minimo della pensione a 599,82 euro per questa categoria di pensionati.

Inoltre, coloro che non hanno ancora ricevuto il rimborso dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef) nei precedenti cedolini e/o gli arretrati della quattordicesima, qualora non siano stati ancora corrisposti dall’INPS, riceveranno una pensione più alta.