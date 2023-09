I passeggeri della Circumvesuviana hanno vissuto un’altra disavventura quando sono scesi dal treno e si sono ritrovati intrappolati nella stazione chiusa di Bartolo Longovia Centro Direzionale sulla linea Napoli-San Giorgio a Cremano. Questo incidente è avvenuto poco prima delle 8 del mattino e ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberare i passeggeri dai cancelli chiusi tra i binari e la strada. La notizia di questo episodio è condivisa sulla pagina Facebook “Circumvesuviana, guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti,” che utilizza l’ironia per mettere in luce le problematiche della Circumvesuviana.

La società EAV (Ente Autonomo Volturno), che gestisce la Circumvesuviana, ha dichiarato che la stazione era senza personale a causa di un errore nell’assegnazione dei turni e che aveva inviato una guardia giurata dopo l’accaduto. Tuttavia, i Vigili del Fuoco erano già sul posto per risolvere la situazione. EAV ha aperto un’indagine interna per comprendere le cause dell’incidente.

Il capogruppo della Lega al Consiglio regionale, Severino Nappi, ha criticato pesantemente la situazione della Circumvesuviana, definendola “la ferrovia più disastrata d’Italia” e accusando il presidente di EAV, Umberto De Gregorio, di scaricabarile. Nappi ha suggerito che la soluzione al problema potrebbe essere solo le dimissioni della dirigenza responsabile. La situazione della Circumvesuviana è stata oggetto di numerose critiche per anni, con ripetuti disservizi e problemi infrastrutturali che hanno reso difficile la vita quotidiana dei pendolari nella regione campana.