I passeggeri delle linee ferroviarie vesuviane gestite dall’Ente Autonomo Volturno hanno dovuto affrontare un’altra giornata di disagi a causa di problemi ai passaggi a livello lungo la tratta Scafati-Poggiomarino. Questi inconvenienti stanno causando ritardi significativi e addirittura la soppressione parziale delle corse dirette o provenienti da Poggiomarino. La situazione, che perdura da questa mattina, ha provocato rallentamenti che hanno superato anche i trenta minuti nelle prime corse della giornata.

Ritardi e Soppressioni

La mattinata ha iniziato con un ampio elenco di disagi per i pendolari che si affidano alla Circumvesuviana per i loro spostamenti quotidiani. In particolare, il treno delle 7:02 da Napoli per Poggiomarino è soppresso da Pompei a Poggiomarino, mentre quello delle 7:42 da Poggiomarino per Napoli è soppresso da Poggiomarino a Pompei. La stessa sorte è toccata ai convogli programmati alle 8:14 da Napoli per Poggiomarino e alle 8:54 da Poggiomarino per Napoli, con una limitazione prevista a Scafati.

Le Cause dei Problemi

Al momento, non sono state rese note le cause esatte dei problemi ai passaggi a livello lungo la tratta Scafati-Poggiomarino. Tuttavia, le interruzioni ferroviarie a causa di guasti ai sistemi di sicurezza, manutenzione carente o altri fattori tecnici possono avere un impatto significativo sulla puntualità dei treni e sulla soddisfazione dei passeggeri.

Disagi per i Pendolari

I ritardi e le soppressioni delle corse hanno creato notevoli disagi per i pendolari che dipendono dalla Circumvesuviana per raggiungere i loro luoghi di lavoro e altre destinazioni importanti. Oltre alle ripercussioni sugli orari, i ritardi possono influire sulla produttività e sulla qualità della vita dei pendolari, causando stress e disagi inutili.

Richieste di Miglioramenti

Gli utenti della Circumvesuviana sperano che le autorità e l’Ente Autonomo Volturno affrontino prontamente questi problemi e prendano misure per garantire la puntualità e l’affidabilità del servizio ferroviario. La sicurezza dei passaggi a livello e la manutenzione delle infrastrutture ferroviarie dovrebbero essere una priorità per garantire un servizio efficiente e senza intoppi per tutti i viaggiatori.