Sarà inaugurato domani, giovedì 7 settembre, alle 12, il villaggio di Bufala Fest, la kermesse enogastronomica, giunta alla VII edizione, in programma fino all’11 settembre, a Napoli, in piazza Municipio. L’obiettivo della manifestazione è promuovere e valorizzare le peculiarità dell’intera filiera bufalina, legata al successo della mozzarella, ma che può dare di più con il sapore e le proprietà della sua carne. Alle 19 avrà luogo il talk sul tema “La filiera agroalimentare tra food diversity, inclusione economica e sostenibilità ambientale”, organizzato in collaborazione con Agugiaro&Figna e Fratelli La Bufala e con la partecipazione di MSC Crociere.

Interverranno Riccardo Agugiaro, Ad di Agugiaro & Figna, Leonardo Massa, country manager di Msc Crociere, Francesca Marotta, marketing executive Fratelli La Bufala, Raffaele Amore, presidente Cia-Agricoltori Italiani della Campania, Francesco Pio Fiorillo, fondatore Lympha – Stazione Basilico Idroponico, Antonio Limone, direttore generale Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno e coordinatore nazionale II.ZZ.SS, Giuseppe Iovine, direttore della Scuola di specializzazione in Malattie Infettive, Profilassi e Polizia Veterinaria (referente Feamp), Marco Nobis, smministratore Mbc Service – Scuola di Formazione Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop. Il talk sarà moderato dal giornalista enogastronomico Alfonso Del Forno.