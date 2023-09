Un’espansione straordinaria di un promontorio anticiclonico subtropicale dal Nord Africa sta per colpire l’Europa occidentale, portando temperature estive tardive e battendo record in molte regioni. Secondo Edoardo Ferrara di 3BMeteo, questa imponente massa d’aria calda raggiungerà la sua massima estensione tra domani e lunedì, con il suo epicentro tra Spagna e Francia, mentre l’Europa centrale, compresa l’area alpina, sarà influenzata da un aumento della pressione atmosferica alimentato dal flusso di aria calda e stabile.

L’Italia, in particolare il suo Centronord, si prepara a sperimentare le temperature più anomale degli ultimi anni. Come riportato da 3BMeteo, nei prossimi 4-5 giorni ci si aspetta un’impennata delle temperature massime, con punte che supereranno i 28-30°C. Queste temperature da piena estate faranno sentire il loro impatto su molte città e regioni, con effetti significativi sulla vita quotidiana delle persone.

Ma il caldo eccezionale non si fermerà al livello del suolo. Sulle Alpi, le temperature in quota raggiungeranno valori straordinariamente alti per la stagione. Si prevede che a 2800 metri si possano registrare temperature di 12-13°C e a 3000 metri tra 9-11°C. Questi valori sono insolitamente elevati anche per i mesi estivi, rendendo la situazione ancor più eccezionale e preoccupante.

Le conseguenze di questo caldo straordinario si faranno sentire su molteplici fronti. Le autorità mettono in guardia dai rischi legati alle ondate di calore, come il colpo di calore e l’esposizione prolungata al sole. È fondamentale prendere precauzioni, idratarsi regolarmente e cercare luoghi freschi durante le ore più calde della giornata.

Inoltre, il caldo anomalo potrebbe avere impatti significativi sull’agricoltura, con rischi di disseccamento dei raccolti e problemi di approvvigionamento idrico. I gestori delle risorse idriche e gli agricoltori sono chiamati a monitorare attentamente la situazione e ad adottare misure adeguate per mitigare gli effetti negativi.