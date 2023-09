Nel cuore di Ottaviano ricca di storia e tradizioni ai piedi del Vesuvio è pronto a sorgere il nuovo locale destinato a scrivere un altro capitolo nell’arte culinaria della città. Si tratta del ritorno di Sabatino Sessa, dell’omonima e rinomata pasticceria, che ha deciso di portare avanti la tradizione familiare riaprendo la location storica che incarna la passione, l’arte e la dedizione alla cucina di qualità. La storia di Sabatino Sessa è intrisa di amore per la pasticceria e un profondo rispetto per le radici familiari. Suo padre, Gaetano, un uomo rigoroso e preciso, aveva abbracciato la carriera di carabiniere ma aveva rinunciato all’Arma per seguire il suo cuore e sposare la sua amata Anna.

Ottaviano, in quei lontani anni, era un piccolo paese segnato dalla povertà, ma era anche un luogo dove si apprezzava il valore delle persone e delle cose per ciò che erano. Questo insegnamento ha permeato la filosofia di Sabatino nella creazione del suo nuovo locale. Fin da giovane, ha contribuito al business di famiglia lavorando in un locale peculiare per quei tempi: lo Chalet delle Delizie, situato alle pendici del Vesuvio e noto per servire cocktails e gelati in coppette di acciaio. Qui, ha appreso il mestiere e acquisito l’esperienza necessaria per guidare un locale di successo.

Con il passare degli anni, Sabatino ha quindi messo a frutto tutto ciò che ha imparato e ha acquisito una solida reputazione nel settore della ristorazione. Il 29 settembre, in occasione della festa di San Michele Arcangelo, patrono di Ottaviano, Sabatino aprirà la sua nuova pasticceria, un omaggio ai 52 anni di attività gestiti con passione e dedizione dalla sua famiglia. L’apertura del locale rappresenta un ritorno alle radici, un’occasione per preservare e celebrare il gusto e la bellezza nelle sue forme più autentiche.