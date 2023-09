Nella tarda serata di ieri Boscoreale è scossa da un brutale attacco che ha visto coinvolto un giovane uomo di 32 anni di origini marocchine. L’individuo è stato ferito alla spalla e alla testa da uno sconosciuto, presumibilmente armato di un coltello. Le autorità locali sono intervenute prontamente per prestare soccorso all’uomo ferito e avviare le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente e identificare gli autori dell’aggressione. Il fatto è avvenuto in via Cangiani poco prima della mezzanotte, quando la quiete della serata è infranta da un violento episodio che ha sconvolto la comunità locale.

La vittima, il 32enne di origini marocchine, è trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale del Mare, dove i medici hanno prontamente iniziato le cure necessarie. Fortunatamente, nonostante la gravità delle ferite, l’uomo non risulta in pericolo di vita e sta ricevendo le cure mediche necessarie per il suo recupero.

Le indagini, coordinate dai Carabinieri della stazione di Boscoreale, sono state immediatamente avviate per far luce su questo oscuro episodio. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze da residenti e testimoni oculari dell’aggressione al fine di ottenere informazioni cruciali sulla dinamica degli eventi e sull’identità dell’aggressore.

Al momento, non sono ancora emersi dettagli chiari sulla motivazione dietro l’attacco, e il movente rimane un mistero. Gli inquirenti stanno esaminando le prove raccolte sulla scena del crimine, tra cui eventuali registrazioni video delle telecamere di sorveglianza nella zona, al fine di raccogliere indizi utili per identificare il colpevole.