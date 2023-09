Nel cuore del Vesuviano una nuova e innovativa risorsa per il commiato ha aperto le sue porte: la Casa Funeraria Vesuviana. Gestita da Organizzazione Funebre Savarese, questa struttura all’avanguardia ha ottenuto l’autorizzazione dal Comune di Terzigno alla fine di agosto e si presenta come una delle prime del suo genere in tutta la Campania. La Casa Funeraria Vesuviana è un luogo dedicato al tributo e al conforto per coloro che hanno perso una persona cara.

Un Luogo di Tributo e Commiato

Uno dei servizi principali offerti dalla Casa Funeraria Vesuviana è l’opportunità di raccogliersi in un ambiente appositamente pensato per il commiato. Questa sorta di “camera ardente” offre un luogo dove amici e familiari possono onorare il defunto e condividere il loro dolore prima del funerale. È un momento di condivisione e di supporto reciproco in una maniera accogliente e rispettosa.

Cura e Rispetto Post Mortem

La Casa Funeraria Vesuviana si impegna anche nella tanatoprassi e nella tanatoestetica, due pratiche che implicano cure igieniche e personali al defunto dopo la morte. Servizi che contribuiscono a garantire che il defunto sia presentato alle famiglie in modo corretto.

Strutture All’Avanguardia

La struttura dispone di quattro sale, ciascuna con un nome significativo: Caronte, Morfeo Thanatos, e Osiride. Le sale sono progettate per offrire spazi intimi e confortevoli per i momenti di tributo e di commiato, ed ognuna ha servizi di accoglienza. La Casa Funeraria Vesuviana è aperta tutti i giorni dell’anno, dalle 8:30 alle 19:30, per garantire un supporto costante alle famiglie in lutto.

Un Passo Avanti per il Vesuviano

Il titolare, Giovanni Savarese, membro dell’omonima famiglia che opera nel settore da quattro generazioni, ha spiegato l’importanza di questa nuova struttura per la comunità. “Ci stiamo ponendo al passo con il resto d’Italia, dove le case funerarie sono state attive da un decennio o più,” ha dichiarato. “Il nostro obiettivo è servire il circondario vesuviano, trovandoci in un’area facilmente accessibile proprio all’uscita dello svincolo di Terzigno-Poggiomarino della Statale 268 dei Paesi Vesuviani.”

Supporto in Tempi Difficili

La Casa Funeraria Vesuviana rappresenta un importante passo avanti nell’offrire un supporto adeguato alle famiglie in un momento così delicato e doloroso. Con servizi di alta qualità e un’attenzione sincera alle esigenze delle famiglie in lutto, questa nuova struttura si pone come un faro di compassione e rispetto nel Vesuviano.