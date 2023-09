Nella fabbrica aeronautica Leonardo di Pomigliano, un tragico incidente ha scosso la comunità lavorativa e richiamato l’attenzione sulla sicurezza sul lavoro. Un operaio di una ditta edile è ora in condizioni critiche in ospedale dopo essere caduto da un’altezza nell’edificio durante un lavoro di manutenzione. Questo incidente ha portato le segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm a sollecitare azioni immediate e riflessioni sulla sicurezza in un settore critico come quello delle aerostrutture. A riportare la notizia è l’edizione online de Il Mattino.

L’Incidente

L’incidente è avvenuto nel reparto “bonding” della fabbrica, dove si realizzano materiali compositi per le aerostrutture. Un operaio di una ditta edile era stato chiamato dalla Leonardo per svolgere lavori di manutenzione nell’area. Purtroppo, durante l’esecuzione di tali compiti, l’operaio è caduto da un’alta posizione all’interno dell’edificio, riportando gravi ferite alla testa.

Le Condizioni dell’Operaio

Dopo l’incidente, l’operaio è stato prontamente trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato in condizioni critiche. La notizia dell’incidente è emersa solo oggi, aggiungendo ulteriore urgenza al dibattito sulla sicurezza sul lavoro nella fabbrica di Pomigliano.

La Risposta dei Sindacati

Di fronte a questo tragico evento, le segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm hanno chiamato i sindacati di fabbrica della Leonardo a intraprendere azioni immediate. Hanno invitato a organizzare assemblee e scioperi per discutere con i lavoratori dell’incidente e delle misure necessarie per prevenire simili tragedie in futuro.