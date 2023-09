Il 2024 si prospetta come un anno di cambiamenti significativi per quanto riguarda i bonus e gli aiuti destinati ai nuclei familiari in difficoltà in Italia. Mentre alcune opzioni sono scartate e alcuni contributi sono stati cancellati, il governo sta mettendo a punto una nuova misura che promette di aiutare le famiglie nell’acquisto di elettrodomestici, con un occhio attento alla sostenibilità e alla transizione energetica. Il cosiddetto “Bonus Elettrodomestici 2024” è proposto da alcuni deputati della Lega e ha già suscitato l’interesse del governo, che sta valutando l’inclusione di questa misura nella legge di bilancio per attuarla in tempi brevi.

Obiettivo della Misura

Questo bonus per l’acquisto di elettrodomestici fa parte di un più ampio progetto di transizione energetica, mirato a incentivare la sostenibilità ambientale e ad alleviare la spesa delle famiglie. L’idea alla base del bonus è quella di sostenere l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, incoraggiando il ricambio e il riciclo di apparecchiature ormai obsolete. Questo non solo beneficia l’ambiente, ma aiuta anche le famiglie a risparmiare sulle bollette dell’elettricità.

Dettagli del Bonus Elettrodomestici 2024

Secondo la proposta di legge, il bonus dovrebbe essere disponibile non solo nel 2024, ma anche nel 2025 e, inizialmente, per gli acquisti effettuati nel 2023. Saranno stanziati fondi per un totale di 400 milioni di euro per ciascun anno, al fine di garantire che tutte le famiglie che soddisfano i requisiti abbiano accesso a questo beneficio.

Per accedere al bonus, le famiglie dovranno presentare il proprio Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee). Saranno previste due fasce di reddito, e l’importo massimo del bonus dipenderà dalla fascia di reddito e dal costo degli elettrodomestici acquistati.

Concretamente, il bonus corrisponderà al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, fino a un massimo di 100 euro. Tuttavia, questo limite aumenterà a 200 euro per le famiglie con un Isee inferiore a 25.000 euro.

Ulteriori Dettagli da Conoscere

Al momento, non sono resi noti tutti i dettagli relativi a questa misura, ma è chiaro che il bonus sarà concesso una sola volta per ogni nucleo familiare, indipendentemente dal numero dei suoi componenti. Non è ancora chiaro se sarà necessario rispettare specifici parametri reddituali per accedere al bonus fino a 100 euro, anche se, in base alla proposta iniziale, sembra che questa condizione potrebbe non essere applicata.