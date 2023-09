Il primo giorno del mese di settembre ha visto un rapido esaurimento dei fondi destinati alle agevolazioni del Bonus Trasporti, lasciando molti cittadini senza la possibilità di ricevere il tanto atteso aiuto finanziario. Tuttavia, il prossimo mese si aprirà una nuova finestra per richiedere questa agevolazione da 60 euro, introdotta con il Decreto Legge Aiuti nel 2022 e rifinanziata più volte. Questi nuovi voucher saranno concessi senza risorse aggiuntive, ma sfruttando i fondi residui non spesi a settembre. Come in passato, il portale accetterà le domande fino a esaurimento. Ecco cosa fare per non farsi trovare impreparati.

Chi Può Richiedere il Bonus Trasporti

Il voucher per studenti e lavoratori viene riconosciuto solo a chi ha un reddito uguale o inferiore ai 20.000 euro (prima era 35.000). Questa agevolazione è valida come rimborso per i costi di abbonamento a mezzi di trasporto pubblico, sia a livello locale che nazionale.

Limitazioni e Procedura

Ecco alcune importanti limitazioni e la procedura da seguire per richiedere il Bonus Trasporti:

Il buono è pari o inferiore al 100% della spesa da sostenere.

Ciascun beneficiario può richiedere un solo bonus trasporti al mese nel limite dei 60 euro previsti e fino a esaurimento risorse.

Il bonus è nominativo ed è utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento annuale oppure mensile o relativo a più mensilità per: servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale; servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Il periodo di validità del buono è limitato al mese solare di emissione, anche se si effettua l’acquisto di un abbonamento annuale o mensile che parte dal mese successivo.

Gli interessati possono acquistare un abbonamento annuale con uno sconto di 60 euro o possono utilizzare i soldi ogni mese del 2023 per comprare un abbonamento mensile.

Come Richiedere il Bonus Trasporti

Il bonus trasporti si richiede tramite le consuete modalità, collegandosi all’apposita piattaforma del Ministero del Lavoro e del Ministero dei Trasporti. Qui sarà sufficiente eseguire l’accesso tramite le proprie credenziali SPID o CIE e compilare tutti i campi con i dati richiesti. Una volta completata la procedura, sarà possibile ottenere il voucher da utilizzare per l’acquisto degli abbonamenti presso i gestori dei servizi di trasporto pubblico aderenti.

L’1° Ottobre: Il Click Day

È importante sottolineare che l’1° ottobre sarà un “click day” perché i fondi rimasti sono limitati, e quindi potrebbero non riuscire a coprire tutte le richieste dei cittadini. Pertanto, è fondamentale essere pronti a presentare la propria domanda il prima possibile per garantirsi l’accesso a questo beneficio.