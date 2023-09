A 91 anni ha impedito un tentativo di truffa e contribuito all’arresto di due uomini. Protagonista è una donna di San Giorgio a Cremano, comune del Napoletano, che con una telefonata è stata avvisata che le sarebbe stata consegnata della documentazione per il nipote e che per il servizio reso a domicilio c’erano da pagare 700 euro, preferibilmente in contanti. La somma sarebbe stata ritirata da un corriere in cambio del plico in arrivo. La 91enne, a conoscenza delle modalità con cui gli anziani vengono spesso truffati, ha lasciato che l’uomo dall’altra parte della cornetta terminasse la sua telefonata e poi ha chiamato il 112, raccontando tutto ai carabinieri.

I militari della stazione di San Giorgio a Cremano hanno accolto la segnalazione e raggiunto la donna prima dei truffatori. In casa con lei hanno atteso che suonassero alla porta. Quando è accaduto, la 91enne ha ritirato il pacco e consegnato parte del denaro al corriere che è stato preso sul fatto dai militari dell’Arma. Sono così scattate le manette, tanto per lui quanto per il suo complice, individuato in un’auto. I due, entrambi 50enni e del quartiere Ponticelli, sono in carcere in attesa di giudizio.