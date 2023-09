Un uomo di 40 anni di nazionalità dello Sri Lanka è finito arrestato dalla polizia e dovrà rispondere delle accuse di sequestro di persona e tentata estorsione. Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe preso in ostaggio un’altra persona, sostenendo che quest’ultima gli dovesse 60 euro in cambio dell’occupazione di un posto auto. L’incidente è avvenuto la scorsa settimana in via Carbonara. La vicenda ha avuto inizio quando una donna, visibilmente spaventata e ancora in lacrime, si è avvicinata agli agenti del commissariato Vicaria-Mercato e ha raccontato loro che il suo compagno era preso in ostaggio da uno straniero. L’uomo avrebbe minacciato di non liberare la vittima finché questa non avesse consegnato 60 euro.

La polizia è riuscita a localizzare la vittima grazie al servizio di localizzazione del cellulare e ha rintracciato entrambi gli uomini in via Maria Longo. L’arresto dello Sri Lankese è stato effettuato in seguito a questa operazione.