In risposta alla tragica morte del lavoratore Giuseppe Cristiano, 66 anni, nelle operazioni di igiene ambientale, i sindacati Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel della Campania hanno proclamato uno sciopero dei lavoratori di Asia Napoli per venerdì 15 settembre. Lo sciopero coinvolgerà le ultime quattro ore di prestazione di ogni turno lavorativo e mira a richiamare l’attenzione sulla drammaticità della sicurezza sul lavoro in questo settore. Cristiano è finito investito da un camion nel deposito Asìa di Via Galileo Ferraris a Napoli.

Una Protesta per la Sicurezza sul Lavoro

Nella dichiarazione congiunta, i sindacati esprimono la loro profonda preoccupazione per la morte di Giuseppe Cristiano, un lavoratore che non tornerà a casa a causa dell’ennesima tragedia sul luogo di lavoro. Questo tragico evento ha scosso profondamente la comunità dei lavoratori e le organizzazioni sindacali, che sottolineano la necessità di affrontare seriamente la sicurezza sul lavoro nel settore dell’igiene ambientale.

Una Chiamata alla Revisione delle Procedure di Sicurezza

I sindacati sostengono che sia ora di rivedere le procedure di sicurezza in Asia Napoli in modo approfondito. La morte di lavoratori non può essere semplicemente un fatto burocratico, ma deve portare a cambiamenti sostanziali che garantiscano standard di sicurezza superiori a quelli previsti dalle norme vigenti.

Oltre il Rispetto delle Norme

In modo deciso, i sindacati regionali sottolineano che se il rispetto delle norme vigenti non è sufficiente a prevenire la morte dei lavoratori, è necessario andare oltre. Ciò implica un impegno tangibile e concreto per la sicurezza sul lavoro, che non si limiti a soddisfare gli standard minimi richiesti dalla legge, ma che ponga la vita e la salute dei lavoratori al centro delle priorità.

Sostegno per la Mobilitazione

La mobilitazione dei sindacati della Campania rappresenta un passo importante nella lotta per una maggiore sicurezza sul lavoro. Il sostegno dei lavoratori è fondamentale per promuovere il cambiamento e garantire che tragedie come questa non si ripetano in futuro.