San Giorgio a Cremano alza la testa contro il caro parcheggi, per tre sabato il gruppo Equità Territoriale raccoglierà firme per fermare l’ennesimo balzello ai danni dei cittadini. Dopo l’aumento della tariffa minima delle strisce blu ad un euro, anche per un solo minuto di sosta, una nuova stangata sta per abbattersi su quanti hanno la sventura di dover utilizzare l’auto nella città di Massimo Troisi: è partita infatti l’abolizione delle strisce bianche che saranno sostituite da strisce gialle, ovviamente a pagamento.

Da quanto reso noto dagli uffici del sindaco Giorgio Zinno tutti i cittadini dovranno sottoscrivere un abbonamento annuale dal costo di 5 euro (giustificato come spese istruttorie) per usufruire di un servizio che normalmente è gratuito e che, una volta sottoscritto, non garantisce (al pari delle comuni strisce bianche) di trovare un posto dove parcheggiare. Ulteriore penalizzazione è il fatto che in una famiglia dove esistono più di due auto non sarà possibile pagare la nuova tassa per tutti i veicoli posseduti.

In pratica, un capofamiglia con due figli che hanno già l’auto (magari per andare al lavoro) dovrà scegliere quale dei due preferire e dire all’altro che deve arrangiarsi in altro modo, magari cambiando la città di residenza.

E’ stato lo stesso sindaco Giorgio Zinno a spiegare il tutto in un video nello scorso mese di giugno. I cittadini non hanno intenzione di stare a guardare. Il gruppo equità territoriale ha già organizzato tre giorni di raccolte firme per cercare di scongiurare questo nuovo balzello.

Il primo appuntamento è stato sabato scorso in via Manzoni, sabato 16 settembre in piazza Troisi e sabato 23 settembre nei giardini antistanti il palazzo del Comune ci saranno altre due raccolte firme.

I cittadini che vogliono firmare contro questo piano parcheggi sono invitati a partecipare o a contattare la mail equitaterritoriale.ivesuviani@gmail.com.

Le strisce gialle, secondo quando comunicato dallo stesso sindaco in un post sono state realizzate nelle seguenti strade: via Francesco Cappiello; via Guglielmo Marconi; corso Umberto I; via Martiri della Libertà; via R.M. Di Savoia; via M. Zinno; via G. Rossa; via G. A. Galante; via A. Gramsci; via San Martino; via Sandriana; via M. Recanati; via Nicolardi; e ancora F. Turati; via G. Brodolini; via Don Morosini; via E. Gianturco; via San Giorgio Vecchio; via A. Moro; via Pittore; via G. Di Vittorio; via Scarlatti; via Buongiovanni; via S. Rosa; via Salvo D’Acquisto; via Tufarelli.