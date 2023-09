Un 43enne residente a San Giuseppe Vesuviano arrestato dagli agenti del Commissariato locale per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto a seguito di un’operazione delle forze dell’ordine svoltasi ieri pomeriggio, quando gli agenti hanno scoperto un carico di droga nascosto all’interno di un garage in Via Miranda. Gli eventi hanno preso avvio quando i poliziotti hanno effettuato un controllo di routine e hanno notato un uomo che usciva da un garage. Tuttavia, alla vista degli agenti, l’uomo è salito a bordo di un’auto cercando di fuggire. Nonostante un breve inseguimento, i poliziotti sono riusciti a bloccare e fermare il fuggitivo. Durante la perquisizione, è emerso che l’uomo era in possesso di un involucro contenente circa 2 grammi di cocaina e 125 euro in contanti.

Successivamente, gli agenti hanno condotto una perquisizione approfondita all’interno del garage da cui l’uomo era visto uscire. Qui hanno scoperto e sequestrato ulteriori 44 grammi della stessa sostanza stupefacente.

In base alle prove raccolte e alla scoperta della droga nel garage, il 43enne è stato immediatamente arrestato per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Le autorità stanno ora conducendo ulteriori indagini per determinare l’origine e la destinazione della droga, nonché per identificare eventuali complici o coinvolti in questa attività illecita.