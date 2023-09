Oggi uno dei simboli storici della città di Napoli festeggia i suoi 120 anni di storia. Stiamo parlando del noto Hotel Terminus che tutti i turisti che vengono a Napoli conoscono, in quanto è uno dei primi edifici che vedi una volta che esci dalla Stazione di Piazza Garibaldi.

Per l’occasione i responsabili della struttura (che oggi appartiena ad una grossa catena alberghiera, la Starhotels, ndr.) hanno deciso di fare le cose in grande e di affidare allo chef stellato Paolo Gramaglia (patron del ristorante President di Pompei, ndr.) la cura del menù della cena di gala di stasera.

Ai fornelli, pertanto, insieme con lo stellato di Pompei ci saranno gli chef Raimo Chiacchiera (executive del Terminus, ndr.) e Raffaele Guarracino (recident del noto hotel partenopeo, ndr.) che con Gramaglia hanno firmato l’intero menù del gala dinner.

Durante la cena di stasera Gramaglia presenterà anche un “signature dish”, realizzato con “Terminus 1903”, ossia la “Fettuccina di calamaro con passion fruit e gin” che lo chef della città degli scavi ha ideato per l’occasione e che rimarrà in carta al Terminus per un anno intero (si ricorda che la ristorazione del noto hotel di Piazza Garibaldi è curata in partnership con Fedegroup, ndr.).

“Sono realmente soddisfatto da questo piatto –esordisce Paolo Gramaglia– che è una vera e propria esplosione di gusto che combina il calamaro in purezza col profumo agrumato dei limoni di Sorrento ed alla sapidità orientale della salsa ponzu.

Il piatto viene completato –prosegue l’ingegnere prestato ai fornelli, ndr.- con gelatina al passion fruit e col gin “Terminus 1903” (gin ideato proprio dallo stellato della città del Santuario, ndr.)”

Il menù di stasera si apre, quindi, con una carrellata di amouse bouche: dall’Oliva di tonno al Pomodoro di baccalà, dalla Crostatina di impepata di cozze alla Ceviche di ricciola, dalla Polpettina di bufalo con spuma di ricotta al Raviolo di soffritto, fino agli Asparagi e popcorn.

Spazio poi all’antipasto, e quindi alla già citata Fettuccia, che lo Chef Gramaglia ha dedicato al Terminus.

Si passa, quindi, al primo ed al secondo… ossia un Tubettone con totani, patate e ricci di mare ed un Bianco della cernia in salsa di tuberi, zenzero e lime, piatti che racchiudono il mare e i suoi aromi.

Si prosegue poi con una sorpresa dello Chef Gramaglia, un predessert da lui stesso battezzato… Quello che non ti aspetti, mentre la cena si chiuderà con Dolce è la notte di Dubai, un dessert che combina la palatabilità del cioccolato con la dolcezza del dattero, in un equilibrato contrasto con frutti di bosco e amarena vesuviana.

INFO E PRENOTAZIONI

Ristorante Odeon – Starhotels Terminus

Piazza Garibaldi, 91 80142 Napoli

Tel: 00390817793111