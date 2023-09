Un incendio che ha completamente distrutto un’auto parcheggiata in via Sala Fontenelle nel comune di Serino, in provincia di Avellino, è stato confermato come un atto doloso. Gli investigatori ritengono che sia stata utilizzata una bottiglia incendiaria per innescare le fiamme che hanno rapidamente divorato il veicolo.

L’Incendio Criminale

L’incidente ha avuto luogo nella tarda serata di ieri, quando le fiamme hanno avvolto una Volkswagen Golf parcheggiata nella zona. L’incendio è stato segnalato ai Vigili del Fuoco, che sono intervenuti per domare le fiamme. Purtroppo, l’auto è stata completamente distrutta in pochi minuti, lasciando solo un mucchio di rottami fumanti.

Reazioni della Comunità

Il proprietario dell’auto, noto a Serino per il suo coinvolgimento in questioni sociali e per i suoi interventi a favore della comunità locale, ha commentato l’accaduto definendolo “un’azione da vigliacchi”. L’atto criminale ha suscitato l’indignazione e la preoccupazione nella comunità, che ha espresso solidarietà nei confronti del proprietario e condannato fermamente il gesto.

Indagini dei Carabinieri

Le indagini per identificare i responsabili di questo incendio doloso sono attualmente in corso da parte dei carabinieri. Gli investigatori stanno raccogliendo prove e testimonianze per risalire agli autori di questo gesto criminale. L’uso di una bottiglia incendiaria suggerisce una premeditazione nell’atto, e le autorità stanno lavorando per portare alla luce i motivi dietro questo atto distruttivo.

Una Comunità Unita

Nonostante la preoccupazione e la rabbia scaturite da questo incidente, la comunità di Serino dimostra unità nel condannare l’incendio doloso e nel sostenere il proprietario dell’auto colpita. Gli sforzi delle autorità e della comunità locale sono volti a garantire che coloro che commettono atti criminali vengano portati alla giustizia e che il senso di sicurezza nella zona non venga compromesso.