Nella serata di ieri i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti nel comune di Mugnano del Cardinale, subito dopo l’uscita del casello autostradale di Baiano, per fronteggiare un incendio che ha coinvolto un pulmino in transito. A bordo del veicolo si trovavano sei persone che, una volta accortesi della fuoriuscita di fumo e delle fiamme dal vano motore, sono riuscite fortunatamente a mettersi in salvo in tempo. Le fiamme hanno avvolto il pulmino, ma grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, l’incendio è prontamente spento e l’area messa in sicurezza. Nonostante il grande spavento, le sei persone a bordo del veicolo non hanno riportato conseguenze di rilievo.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Baiano per svolgere i necessari accertamenti e indagare sulle cause dell’incendio. È sempre un sollievo quando, nonostante l’incidente, nessuno riporta ferite gravi, e si deve elogiare l’operatività dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine che hanno gestito la situazione in modo efficiente.