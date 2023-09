McDonald’s, una delle catene di ristorazione più iconiche al mondo, sta facendo un grande passo avanti nella sua espansione in Italia, aprendo un nuovo ristorante a Nola. Per supportare questa iniziativa, l’azienda sta cercando attivamente 45 nuovi membri per unirsi alla sua squadra. Le selezioni avvengono online come parte del McDonald’s Job Tour, un evento di selezione itinerante che copre l’intero territorio italiano.

Requisiti Essenziali

Per diventare un membro della squadra McDonald’s, ci sono alcune qualità che l’azienda ricerca in ogni candidato. Queste includono la voglia di mettersi in gioco, la capacità di lavorare in squadra e la predisposizione al contatto con i clienti. McDonald’s è un ambiente che valorizza la diversità e offre opportunità a tutti, indipendentemente dall’età, dallo sfondo o dall’esperienza. L’azienda è particolarmente interessata a individuare candidati che condividano la sua passione per il servizio e la soddisfazione del cliente.

Opportunità di Crescita Professionale

Una delle caratteristiche distintive delle carriere McDonald’s è la possibilità di crescita professionale rapida. McDonald’s offre contratti stabili, che rappresentano il 92% del totale delle assunzioni, e un programma di formazione strutturato per aiutare i dipendenti a sviluppare le loro abilità e avanzare nella loro carriera. Questo rende McDonald’s un’ottima opzione per coloro che cercano un lavoro stabile con possibilità di crescita.

Come Candidarsi

I candidati interessati a lavorare nel nuovo ristorante McDonald’s di Nola possono partecipare alle selezioni seguendo alcuni semplici passaggi:

Iscriviti Online: Entro il 9 ottobre, i candidati possono visitare il sito web di McDonald’s Italia (McDonalds.it) per compilare un questionario e caricare il proprio curriculum vitae. Questa è la prima fase del processo di selezione.

Sottoponi il Test: I candidati idonei riceveranno un invito a completare un test per identificare le loro competenze e punti di forza.

Partecipa al McDonald’s Job Tour: Coloro che superano il test saranno invitati a partecipare al McDonald’s Job Tour. Questo evento offre l’opportunità di un colloquio individuale con i rappresentanti dell’azienda.

Un’Occasione per Conoscere l’Azienda

L’evento del McDonald’s Job Tour non è solo un’opportunità per i candidati di essere intervistati, ma anche per conoscere meglio l’azienda direttamente dai dipendenti che lavorano nei ristoranti della zona. Queste persone condivideranno le loro esperienze e forniranno informazioni preziose su ciò che significa lavorare per McDonald’s.

McDonald’s è orgogliosa di essere un ambiente giovane, inclusivo e meritocratico che offre a tutti i suoi dipendenti le stesse opportunità. L’apertura di un nuovo ristorante a Nola è solo il primo passo di questo emozionante viaggio, e l’azienda è entusiasta di accogliere nuovi membri nella sua crescente famiglia.