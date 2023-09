La scorsa notte, in pieno centro ad Eboli, si è verificata una violenta maxi-rissa coinvolgendo almeno una trentina di ragazzi, tra cui molti minorenni. Cinque giovani feriti sono stati portati in ospedale e curati per le loro ferite, con il più grave di loro, fortunatamente, non in prognosi riservata, nonostante sia stato colpito da una coltellata al gluteo.

La piazza Pezzullo, nel cuore della città, il teatro di scene di violenza urbana durante la notte, tra sabato e domenica. È probabile che i giovani coinvolti nella rissa fossero sotto l’influenza dell’alcol e dei drink consumati nei locali della zona, frequentata per la vita notturna di Eboli. Due gruppi di giovani si sono scontrati violentemente, con urla, insulti e poi aggressioni fisiche con calci e pugni. Uno dei ragazzi è spinto contro il muro di una scuola e picchiato, mentre un altro è rimasto ferito da un’arma da taglio al gluteo.

I residenti della piazza Pezzullo hanno allertato le forze dell’ordine, ma quando le pattuglie dei carabinieri e della guardia di finanza sono arrivate sul posto, i giovani violenti si erano già allontanati. La piazza, un tempo un parco giochi per bambini, è diventata un luogo in cui si verificano sempre più frequentemente litigi e risse, e le strutture per i bambini sono scomparse.

Le autorità competenti, tra cui la guardia di finanza con il supporto dei carabinieri, stanno indagando per identificare i protagonisti della rissa. Questi giovani rischiano denunce a piede libero.