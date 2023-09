Nella serata di oggi, alle ore 19:30, la comunità di Battipaglia si riunirà per una fiaccolata emozionante in memoria di Maria Rosa Troisi, la donna tragicamente scomparsa a causa della violenza domestica. Il marito ha fatto uscire i figli, poi le ha inferto una serie di coltellate. La fiaccolata, che avrà luogo nella cittadina campana, è un segno di solidarietà e un grido contro la violenza sulle donne che continua a insidiare la nostra società.

Un Omaggio a Maria Rosa Troisi

Maria Rosa Troisi, una donna amata e rispettata dalla sua comunità, è stata vittima di un tragico episodio di violenza domestica. La sua vita è spezzata prematuramente, ma il suo ricordo rimarrà vivo nel cuore di coloro che l’hanno conosciuta. Questa fiaccolata è un tributo a Maria Rosa e a tutte le donne che hanno subito violenza in famiglia.

Il Percorso della Fiaccolata

La fiaccolata avrà inizio da Piazza Amendola e seguirà un percorso che attraverserà le strade principali di Battipaglia. Il corteo procederà lungo via Mazzini, via Pastore, e via Ferrovia, per poi raggiungere Piazza Aldo Moro. Questo percorso è scelto con cura per coinvolgere la comunità nel ricordo di Maria Rosa e per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione della violenza domestica.

Invito ai Commercianti

Durante la fiaccolata, si invita calorosamente i commercianti locali a esprimere la loro solidarietà. È lanciata un’iniziativa chiamata “Serrata di Solidarietà”, durante la quale i negozi possono chiudere temporaneamente le loro attività in segno di rispetto mentre il corteo passa. Questo gesto simbolico dimostra l’unità della comunità battipagliese contro la violenza sulle donne.

Organizzatori e Collaboratori

L’evento è stato organizzato con grande impegno e dedizione da parte dell’Amministrazione Comunale di Battipaglia e numerose associazioni locali che lottano contro la violenza sulle donne. Tra queste associazioni ci sono “Non sei sola Battipaglia – contro la violenza sulle donne,” “Club Lions Eboli Battipaglia Host,” “CivicaMente,” “Noi in Rosa Aps,” “Fidapa,” “Mulieres Libres,” “Auser Battipaglia Odv Ets,” e “Mulieres Donne per il Sud.” Inoltre, l’evento ha ricevuto il supporto prezioso dell’Organizzazione del Picentia Short Film Festival, delle Pro Loco Batti La Paglia e A Castelluccia, delle parrocchie locali e delle scuole della città.