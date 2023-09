Nella giornata odierna, i passeggeri della Circumvesuviana hanno vissuto una serie di disagi a causa di problemi di personale che hanno portato alla cancellazione di numerose corse lungo le linee “secondarie” del servizio ferroviario. Questo evento ha causato non solo ritardi significativi ma anche la necessità di ricorrere a servizi bus sostitutivi.

Fin dalla tarda mattinata, sono state cancellate ben dieci corse, di cui otto sono state sostituite da autobus. Questa situazione ha creato notevoli inconvenienti per i pendolari e i viaggiatori che dipendono dalla Circumvesuviana per raggiungere le loro destinazioni.

Le corse interessate da queste cancellazioni includono:

Treno delle ore 13:34 da Napoli per Sarno.

ore 13:38 da Napoli per Poggiomarino.

Treno delle ore 14:26 da Napoli per Baiano.

ore 14:50 da Napoli per Poggiomarino.

Treno delle ore 15:32 da Poggiomarino per Napoli.

ore 15:38 da Sarno per Napoli.

Treno delle ore 14:46 da Napoli per Sarno.

Treno delle ore 16:50 da Sarno per Napoli.

Va notato che le ultime due corse, dalle ore 14:46 da Napoli per Sarno e dalle ore 16:50 da Sarno per Napoli, non hanno avuto un servizio bus sostitutivo disponibile, aggravando ulteriormente le difficoltà dei passeggeri che contavano su queste corse specifiche.

La Circumvesuviana è da tempo oggetto di preoccupazione per i pendolari, a causa di ritardi frequenti e problemi strutturali. La situazione di oggi evidenzia ulteriormente la necessità di affrontare in modo efficace le sfide che il sistema ferroviario della zona affronta regolarmente.

L’Ente Autonomo Volturno, responsabile della gestione della Circumvesuviana, ha attribuito i disagi odierni a problemi di personale. È essenziale che l’ente prenda misure immediate per garantire che il servizio ferroviario possa funzionare in modo regolare e affidabile per tutti i suoi utenti.