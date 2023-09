Continuano ad arrivare segnalazioni sull’emergenza maltempo che si sta abbattendo in queste ore in Campania, raccolte in un dossier dal deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli. “A Sarno un automobilista è rimasto intrappolato per un’ora all’interno della sua macchina circondata dall’acqua prima di essere salvato dall’intervento della Protezione civile; allagamenti nei comuni di Casoria e Marcianise dove, complice il manto stradale dissestato, numerosi automobilisti si sono trovati in estrema difficoltà lungo le strade e il traffico è andato in tilt”.

“Sta diventando virale il video di un uomo che, a Napoli, è costretto a sollevare un tombino per far defluire le acque di una strada completamente allagata; sul ponte Marconi tra San Marzano e Angri, la furia delle acque ha causato nuovi sversamenti nel fiume Sarno”. Questo l’aggiornamento del dossier di Borrelli che continua a monitorare la situazione.