Il mondo della musica e dello spettacolo è stato colpito da una notizia devastante: Frank Carpentieri, noto come il DJ di “Made in Sud”, è scomparso all’età di 47 anni dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro il cancro. Frank Carpentieri, nato nel 1976, era un musicista eccezionale, un DJ talentuoso e un produttore di successo. La sua musica era la colonna sonora di uno dei programmi comici più amati di Napoli, “Made in Sud”, e la sua influenza musicale si è estesa ben oltre i confini regionali.

La sua carriera artistica è stata segnata da collaborazioni significative con alcuni dei nomi più importanti nel panorama musicale italiano. Carpentieri ha lavorato a stretto contatto con Alessandro Siani, contribuendo in modo significativo al successo dello show comico. Ma la sua versatilità musicale si è estesa a una vasta gamma di generi e artisti.

Tra le sue collaborazioni più celebrate figurano quelle con Enzo Avitabile, Almamegretta, Subsonica, Clementino, Rocco Hunt e Antonio De Carmine. La sua capacità di fondere diversi stili musicali ha reso la sua musica unica e apprezzata in tutto il paese.

La notizia della sua scomparsa ha scosso la comunità artistica e i fan di tutto il mondo. La lotta coraggiosa di Frank contro il cancro ha ispirato chiunque lo conoscesse. Nonostante le sfide e le difficoltà, ha continuato a fare musica e a portare gioia al pubblico che lo amava.

Il mese scorso, Frank Carpentieri ha ricevuto un toccante messaggio di sostegno da alcuni giocatori del Calcio Napoli, tra cui Meret, Simeone, Di Lorenzo e Lobotka, dimostrando quanto fosse amato e rispettato nella sua città natale.

La sua perdita lascerà un vuoto profondo nel mondo della musica e dello spettacolo. Tuttavia, il suo spirito e la sua musica continueranno a vivere nei cuori di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e ascoltarlo.

Oggi, il mondo piange la perdita di un talento straordinario, ma celebra anche la sua eredità musicale che continuerà a ispirare le generazioni future.