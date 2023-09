Una storia di gelosia e rabbia si è trasformata in tragedia nella città di Caserta, quando un giovane militare dell’esercito, Paolo Scarano, è finito arrestato con l’accusa di aver accoltellato a morte Paolo Menditto, un ex-detenuto di 55 anni. L’omicidio, caratterizzato da ben 19 coltellate inflitte alla vittima, è il risultato tragico di una situazione emotiva altamente tesa. La motivazione dietro a questo atto di violenza è una relazione tra la fidanzata di Scarano e Menditto, caratterizzata da scambi di favori sessuali per dosi di droga fornite da quest’ultimo. La gelosia e la rabbia hanno spinto Scarano a confrontarsi con Menditto, ma la situazione è rapidamente sfuggita di mano, culminando in un omicidio brutale.

La scoperta del corpo senza vita di Paolo Menditto è avvenuta dopo che non si erano avute notizie di lui per due giorni. I vigili del fuoco di Aversa, intervenuti a seguito di una segnalazione, lo hanno trovato morto nel suo appartamento, con numerose ferite su tutto il corpo.

Le indagini condotte dalla polizia, sotto la supervisione della procura di Napoli Nord, hanno rapidamente condotto alla localizzazione e all’arresto di Paolo Scarano presso la stazione ferroviaria di Aversa. L’arresto è avvenuto in un momento in cui si temeva che il giovane militare stesse cercando di fuggire all’estero. Scarano, ex militare, è associato al carcere militare di Capua in attesa di ulteriori sviluppi nelle indagini. Le autorità stanno ancora cercando l’arma del delitto mentre si attendono i risultati dell’autopsia ordinata dai magistrati.

Le motivazioni dietro l’omicidio sembrano essere state alimentate dalla gelosia di Scarano nei confronti della sua fidanzata e dalla sua disapprovazione dei rapporti sessuali tra lei e Menditto in cambio di stupefacenti. Tuttavia, l’obiettivo iniziale dell’incontro tra Scarano e Menditto sembra essere stato quello di risolvere la situazione, ma le emozioni intense hanno portato a una tragica escalation.