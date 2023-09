Le famiglie italiane potrebbero trovarsi di fronte a un aumento significativo delle bollette del gas, secondo le stime effettuate da Facile.it. Questo aumento, che potrebbe arrivare fino a 205 euro all’anno per una famiglia tipo, rappresenterebbe un significativo aumento dei costi domestici, se il governo non dovesse rinnovare alcune agevolazioni fiscali in scadenza alla fine del mese. Vediamo quali sono i fattori in gioco e quali potrebbero essere le conseguenze per le famiglie italiane.

I Fattori in Gioco: Oneri di Sistema e IVA Agevolata

Due fattori chiave stanno contribuendo a questa possibile impennata dei costi delle bollette del gas: gli oneri di sistema e l’IVA agevolata.

Oneri di Sistema: Gli oneri di sistema rappresentano una voce di spesa aggiuntiva sulle bollette del gas elettrico, destinata a coprire i costi operativi del sistema di distribuzione e trasmissione dell’energia. Nel settembre 2021, prima dell’azzeramento di queste spese, questa voce ammontava a circa 5,6 centesimi per metro cubo (smc) di gas. Se gli oneri tornassero ai livelli di allora, ciò comporterebbe un aumento annuale di circa 41 euro per una famiglia media, con un incremento del 3% rispetto agli attuali costi.

IVA Agevolata: Un altro elemento cruciale è l’IVA agevolata al 5%, che si applica alle bollette del gas. Questa aliquota ridotta è stata una misura di sostegno per le famiglie italiane. Tuttavia, se l’IVA dovesse ritornare ai livelli precedenti, ovvero il 10% per i consumi fino a 480 smc e il 22% per quelli superiori, ciò comporterebbe un aggravio complessivo di 205 euro all’anno per una famiglia tipo.

Possibili Impatti

Un aumento delle bollette del gas potrebbe avere notevoli impatti sull’economia delle famiglie italiane. Le spese per l’energia rappresentano una parte significativa del bilancio familiare, e un incremento di tale entità potrebbe mettere a dura prova i budget domestici.

Aumento dei Costi: Con un possibile aumento fino al 16% delle bollette del gas, una famiglia tipo potrebbe trovarsi ad affrontare costi aggiuntivi notevoli. Questo potrebbe comportare sacrifici o tagli su altre voci di spesa, come l’alimentazione, l’istruzione o il tempo libero.

Pressione sull’Inflazione: L’aumento delle bollette del gas potrebbe anche avere un impatto sull’inflazione complessiva, portando a un rincaro dei prezzi dei beni e dei servizi. Questo potrebbe influenzare l’andamento economico generale del paese.

Effetto sulle Politiche Energetiche: Questi possibili aumenti delle bollette del gas potrebbero sollevare ulteriori dibattiti sulla politica energetica del paese. Il governo potrebbe essere chiamato a valutare misure per mitigare l’impatto sulle famiglie più vulnerabili.