Un episodio di panico in autostrada ha portato all’arresto di un uomo di 44 anni di origini napoletane, accusato di lesioni, oltraggio a pubblico ufficiale e attentato alla sicurezza dei trasporti. La sua condotta turbolenta ha causato momenti di terrore lungo l’autostrada ed è stato arrestato solo dopo essere stato immobilizzato con un Taser. Tutto è cominciato quando è stata segnalata la presenza di un individuo che, dopo aver parcheggiato l’auto nei pressi dello svincolo autostradale di Capua a causa di un’avaria, ha improvvisamente iniziato a seminare il panico. Ha lanciato pietre contro gli automobilisti in transito e ha attraversato pericolosamente la carreggiata. La situazione è diventata così pericolosa che è intervenuta immediatamente la Polizia Stradale.

Gli agenti di polizia hanno fatto del loro meglio per affrontare la situazione e proteggere la sicurezza stradale. L’uomo, visibilmente agitato, si è addirittura posizionato nel centro della carreggiata dell’autostrada A1 in direzione sud, causando un blocco del traffico per alcuni minuti. La polizia ha attivato tutte le procedure necessarie per garantire la sicurezza degli automobilisti presenti in quel tratto autostradale.

Tuttavia, il soggetto in questione ha continuato a manifestare comportamenti violenti e ha aggredito fisicamente gli agenti di polizia. Dopo diversi tentativi infruttuosi di dialogo, gli agenti hanno fatto uso di un Taser per immobilizzarlo e arrestarlo.