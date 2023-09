A Casoria un intervento tempestivo da parte dei Carabinieri della stazione locale ha portato all’arresto di un uomo mentre tentava di rubare ponteggi metallici da una villa in ristrutturazione. L’evento si è verificato dopo una segnalazione al numero di emergenza 112, che ha scatenato una rapida risposta delle forze dell’ordine.

L’uomo coinvolto, identificato come Arturo Ronghi, 48 anni, originario di Poggioreale, è già noto alle autorità per precedenti penali. La sua presenza all’interno della villa in fase di ristrutturazione è stata scoperta dai Carabinieri, che sono intervenuti immediatamente dopo la segnalazione.

Ronghi è stato sorpreso sul luogo mentre cercava di asportare alcuni ponteggi in metallo, un chiaro tentativo di furto aggravato. La tempestività dell’intervento ha impedito il proseguimento dell’attività criminale, e l’uomo è stato prontamente bloccato e arrestato.

In un dettaglio rilevante dell’operazione, poco distante dalla villa, i Carabinieri hanno individuato l’auto di Ronghi, una Fiat Panda. Ciò che ha destato sospetti è stato il fatto che i sedili posteriori dell’auto erano ribaltati, suggerendo che l’auto fosse stata preparata per trasportare il materiale rubato. Di conseguenza, l’auto è stata sequestrata come parte dell’indagine in corso.

Attualmente, Arturo Ronghi è in attesa di giudizio per il suo coinvolgimento nella tentata rapina dei ponteggi metallici.