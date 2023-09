Una vicenda degna di un film d’azione si è recentemente svolta nell’area di Avellino, quando un uomo ha assistito impotente al furto della sua auto e ha deciso di non rimanere con le mani in mano. Dopo aver visto il ladro alla guida del suo veicolo che imboccava l’autostrada, ha rapidamente allertato le forze dell’ordine e si è lanciato nell’inseguimento. Il risultato? Un 42enne napoletano è stato arrestato dalla Sezione di Polizia Stradale di Avellino per il reato di furto aggravato.

Il Furto

Tutto è iniziato quando una Fiat 500 L è stata rubata nel Comune di Atripalda. Il proprietario, determinato a recuperare il suo veicolo, ha iniziato a cercare la macchina e ha segnalato il furto alle autorità locali. La situazione ha preso una svolta inaspettata quando il proprietario ha avvistato la sua auto mentre si stava dirigendo verso l’autostrada all’ingresso di Avellino-Ovest.

L’Inseguimento

Senza esitazione, il proprietario ha contattato immediatamente le forze dell’ordine e ha iniziato a seguire l’auto rubata. La sua determinazione e la sua tempestività nell’avvertire la polizia hanno reso possibile l’inseguimento dell’auto sulle strade dell’autostrada. La situazione è diventata sempre più tesa mentre il ladro cercava disperatamente di sfuggire alla giustizia.

La Cattura

Grazie alle immediate ricerche delle forze dell’ordine, l’auto è stata individuata, inseguita e bloccata. Durante l’ispezione dell’auto, è stato notato che il cilindro di accensione era stato completamente divelto, un chiaro segno di attività criminale. Il conducente, un 42enne napoletano con precedenti penali noti alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di una chiave elettronica decodificatore, un dispositivo comunemente usato dai ladri per bypassare i sistemi di sicurezza delle auto e accedere alla centralina di bordo.