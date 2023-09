Il noto rapper Geolier ha deciso di dedicare una canzone alla memoria di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista tragicamente ucciso da un diciassettenne. L’annuncio lo ha fatto la madre di Cutolo, Daniela Di Maggio, dopo un incontro a Palazzo Chigi con la Premier Giorgia Meloni. La canzone sarà un inno alla legalità e al ricordo di Cutolo, che ha lasciato un segno profondo nel cuore di molti. Geolier ha partecipato ai funerali di Giovanbattista Cutolo e ha portato una corona di fiori sulla bara del giovane, dimostrando il suo rispetto e la sua solidarietà alla famiglia colpita dalla tragedia. Durante la cerimonia funebre, il rapper si è intrattenuto con la madre di Cutolo, condividendo con lei un abbraccio commovente.

La decisione di Geolier di scrivere una canzone in onore di Cutolo e della legalità è un gesto significativo che mostra come l’arte possa essere utilizzata per sensibilizzare e promuovere valori positivi nella società. La musica ha il potere di unire le persone e di veicolare messaggi di speranza e cambiamento.

Giovanbattista Cutolo è diventato un simbolo della lotta contro la violenza e l’illegalità, e la sua memoria continuerà a ispirare e a promuovere la consapevolezza sulla necessità di un mondo più sicuro e giusto.