Giugliano in Campania scossa da una tragica notizia che ha colpito profondamente la comunità locale. Ieri sera, una giovane di soli 15 anni ha perso la vita in un incidente stradale che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti coloro che l’hanno conosciuta. L’incidente è avvenuto ieri sera, in una tranquilla serata di fine estate, quando una motocicletta di 350cc, con a bordo una ragazza di 15 anni e guidata da un coetaneo, stava percorrendo viale dei Pini Nord. Purtroppo, il destino ha voluto che questa serata si trasformasse in una tragedia.

La moto è finita contro un’auto sequestrata, la cui guida era affidata a un uomo di 40 anni con la patente revocata. L’impatto è stato violento, e nonostante il pronto intervento dei soccorsi, la giovane di 15 anni è deceduta sul colpo. Sia il giovane di 15 anni che il conducente dell’auto, entrambi coinvolti nell’incidente, hanno riportato fortunatamente solo lesioni lievi.

Le indagini in corso

L’incidente ha immediatamente attirato l’attenzione delle autorità locali e dei Carabinieri di Varcaturo, che sono intervenuti sul posto per stabilire le cause esatte dell’accaduto. I veicoli coinvolti nell’incidente, la moto e l’auto sequestrata, sono stati prontamente sequestrati come parte delle indagini in corso per determinare la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. Successivamente si è appreso che i carabinieri di Varcaturo hanno denunciato per omicidio stradale sia il 15enne che era alla guida della moto sulla quale c’era anche la vittima sia l’uomo che conduceva la macchina, che ha 39 anni e non 40.

Una delle prime azioni intraprese è stata l’autopsia sul corpo della giovane vittima. Questo passo è fondamentale per raccogliere prove e informazioni sulla causa della morte e potrebbe fornire dettagli importanti per l’inchiesta in corso.