Giusi Ungaro, una nostra lettrice di Sant’Antonio Abate, invia una lettera di ringraziamento che volentieri pubblichiamo:

Salve sono Giusi Ungaro una ragazza di Sant’Antonio abate diversamente abile. Da qualche anno frequento la cooperativa “Il Faro”, che si occupa di assistenza domiciliare, assistenza specialistica e trasporto disabili. Con immensa gioia scrivo un articolo dai contenuti semplici che racconta la mia esperienza, ringraziando le persone che mi hanno aiutato e sostenuto. La cooperativa è un punto di incontro per noi ragazzi speciali, luogo in cui chiacchieriamo, socializziamo, un luogo che diventa stimolo e confronto. Gli operatori sono per me fonte di forza per andare avanti. Ringrazio Dio che ha posto davanti a me persone dal gran cuore, umili, che infondono gioia, allegria e contraddistinti da grande empatia.

Si é creato all’interno del gruppo un buon clima familiare fatto di condivisione, fiducia e rispetto. L’amicizia che ci lega é sempre più solida ed é diventata fonte di crescita per ognuno. Ciascuno é speciale, Gabriele per esempio é un genio dell’informatica….e un genio dell informatica molto premuroso. Voglio fare breve mente inomi dell equipe giuseppina anna anna angela tania giovanna laura maria valentina e carmela. Sono fortunata perche ho molte persone che mi vogliono bene. Ringrazio ancora la signora pina perché quando ho preso parte agli eventi ho conosciuto tante persone e in particolare una che mi ha colpito e il suo nome è Alfonso Malafronte con il suo modo di fare e una persona dal grande cuore all inizio non avevo pensato che fosse il presidente di un associazione vista la giovane eta.

E sempre disponibile e si occupa di tante cose ha una carica e forza immensami ha esteso un invito nella sua associazione che si occupa di piccoli grandi guerrieri il suo motto e di non mollare mai. La sua assoxiazione si trova a santa maria la carita mi coinvolge con il suo entisiasmo ha 2 figli unici e una moglie bellissima. Si dedica anima e corpo ai suoi obiettivi.Non mi sento mai giudicata anche se vivo un disagio, anzi mi sento bene con me stessa. Fondamentale anche il supporto psicologico che ci viene dato, che accresce la nostra autostima.Le emozioni ci indicano il sentiero della nostra vita. Aprendo la mente, il cuore libera la tensione della vita. Interessanti sono le tante attivitá che facciamo quotidianamente.

Oggi sono felice e spensierata e tutto questo grazie a Voi che ogni giorno mi avete aiutato a rialzarmi, a combattere le mie paure attraverso il vostro grande affetto ed attraverso la vostra professionalitá. Un plauso va all’ equipe della cooperativa: la signora Giuseppina, Anna, Angela, Tania, Gabriele, Giovanna, Laura, Maria, Valentina e Carmela, persone squisite, capaci di creare un ambiente sereno e gioioso, familiare. Questa nuova famiglia ha fatto si che io dimenticassi le mie sofferenze e i miei problemi; la vostra voce, la vostra compagnia ha creato in me una dolce melodia che riempie il cuore. La signora pina e’ una persona davvero speciale e’ molto umile mi coinvolge spesso come se fossimo una sola persona le saro sempre grata perché e’ entrata nella mia vita in punta di piedi abbiamo fatte tante cose insieme e mi ha spronato a conoscere altre persone. E solare e genuina e io riesco a confrontarmi con lei non mi ha mai deluso forse io si.

E particolarmente sensibile alla sofferenza altrui e ci insegna a vivere nella societa ‘ di oggi. Poi ç’e angela donna gentile e mette tutto l impegno in quello che fa. Anna e’ una ragazza che ci fa tanto compagnia ci fa fare ginnastica e disegnare.Valentina Carmela Mina e Giovanna sono persone con idee nuove sensibili e riservate.tania ha una dolcezza infinita piena di energia.Anna D antuono è giocherellone e tifosa del napoli. Nunzia e’ piu di un anno che sta con me inizialmente non e’ stato facile approcciarmi a lei ma poi con il passare del tempo mi sento bene adesso xon lei non e’ solo la mia educatrice e operatrice ma siamo diventate amiche e condividiamo talmente tanto e’ una persona che sa ascoltare e non ti giudica facciamo tante cose insieme e fa di tutto per accontentarmi talvolta togliendo anche tempo a se stessa e alla sua famiglia.

Laura e’ una persona piena di vita di sensibilita’ e dolcezza.Sembra essere forte ma e’ una persona fragile anche se non si fa abbattere da niente e nessuno grazie Laura perché sei davvero speciale anche se tu dici il contrario mi comprendi sempre e mi fai sentire serena.È bello che esistono questi luoghi associazioni che permettono di dare voce , espressione , emozioni ….a noi esseri così speciali. Ringrazio tutti quelli che mi hanno dato la possibilità di scrivere.

Ungaro Giuseppina (Giusi )