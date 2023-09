In seguito a un’indagine mirata, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno fatto una scoperta sconcertante in un terreno agricolo a Quindici: un Kalashnikov in buono stato d’uso insieme a un caricatore in acciaio contenente sedici proiettili calibro 7,62x39mm. L’arma, risultata non censita in banca dati, era nascosta all’interno di una scatola di cartone, situata in un appezzamento agricolo nei pressi di un regio lagno. L’operazione, condotta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Avellino, ha sollevato molte preoccupazioni riguardo alla presenza di armi illegali nella regione. Attualmente, gli inquirenti stanno lavorando instancabilmente per identificare il possessore dell’arma e scoprire il motivo per cui fosse nascosta in questo luogo remoto.

L’uso e il possesso illegale di armi rappresentano una minaccia per la sicurezza pubblica e sono un reato grave. Le autorità locali stanno cooperando attivamente con la polizia per garantire che chiunque sia coinvolto in questa vicenda risponda delle proprie azioni di fronte alla legge.