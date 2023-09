In Italia, il sistema dei bonus è stato progettato per fornire un aiuto economico a quei nuclei familiari che si trovano in condizioni finanziarie difficili. Queste misure di sostegno sono progettate per consentire a queste famiglie di affrontare le spese quotidiane in modo più dignitoso. Per determinare chi ha diritto a tali bonus, il parametro principale considerato è l’Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), che riflette la situazione finanziaria di ciascun nucleo familiare.

Il Ruolo dell’Isee

L’Isee è uno strumento fondamentale per stabilire chi ha diritto ai vari bonus. Esistono due tipi di Isee: l’Isee ordinario e l’Isee corrente.

Isee Ordinario: Questo valore fa riferimento alla situazione finanziaria del nucleo familiare due anni prima della richiesta. Ad esempio, se si sta facendo una richiesta nel 2023, l’Isee ordinario terrà conto dei dati finanziari del 2021.

Isee Corrente: L’Isee corrente riflette il reddito familiare degli ultimi 12 mesi. Questo fornisce una visione finanziaria più aggiornata.

Per richiedere un bonus, è necessario rivolgersi a un Caf di fiducia o accedere autonomamente all’area riservata dell’Inps.

Bonus con Isee Inferiore a 20.000 Euro

Un tetto comune per molti bonus è un Isee inferiore a 20.000 euro. Ecco alcuni dei bonus disponibili nel 2023 per le famiglie e le persone con un Isee inferiore a 20.000 euro:

Bonus Prima Casa Under 36

Questo bonus è destinato a persone di età inferiore a 36 anni (nate dal 1987 in poi) e offre esenzioni dalle imposte ipotecarie e catastali, nonché una maggiore facilità nell’accesso al Fondo di Garanzia per la prima casa. Si applica a qualsiasi tipo di immobile considerato “prima casa” e include anche pertinenze come box e cantine. L’Isee massimo ammesso è di 40.000 euro.

Bonus Psicologo

Questo bonus è stato inizialmente introdotto in risposta alla pandemia e ora è una misura permanente a partire dal 2023. Copre le spese per il sostegno psicologico ed è rivolto a una vasta gamma di beneficiari con un limite Isee di 50.000 euro. L’importo del contributo è stato aumentato da 600 a 1.500 euro.

Bonus Asilo Nido

Questo bonus, regolamentato dalla legge del 27 dicembre 2019, fornisce un contributo per l’asilo nido in base all’Isee minorenni. Con un Isee inferiore a 25.000 euro, è possibile ottenere un contributo massimo di 3.000 euro, con l’importo diminuente al crescere dell’Isee.

Bonus Trasporti

Questo bonus offre uno sconto fino a 60 euro sull’acquisto di abbonamenti mensili o annuali per mezzi pubblici come treni, autobus e metropolitane. L’Isee massimo consentito è di 20.000 euro.

Altre Agevolazioni con Isee Sotto i 20.000 Euro

Oltre a questi bonus, esistono ulteriori agevolazioni per chi ha un Isee inferiore a 20.000 euro. Ad esempio, ci sono esenzioni o riduzioni delle tasse scolastiche per studenti delle scuole superiori con un Isee di 20.000 euro o meno. Anche nell’ambito universitario, è possibile evitare di pagare le tasse universitarie se si rientra nella no tax area.

Inoltre, per le famiglie numerose, ci sono bonus sociali per le bollette di luce e gas, con limiti Isee differenti a seconda delle dimensioni del nucleo familiare. È importante tenere presente che le informazioni sui bonus possono variare, quindi è consigliabile consultare le fonti ufficiali e verificare periodicamente le condizioni e i requisiti per beneficiare di queste agevolazioni.