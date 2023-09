Il 25 settembre 2023, mediante il Decreto Dirigenziale n. 66, è stata ufficialmente approvata la Graduatoria Definitiva del bando #IOSTUDIO per l’anno scolastico 2022/2023. Questo programma mira a fornire borse di studio agli studenti campani che frequentano le scuole secondarie di secondo grado. La graduatoria approvata è un passo importante nell’assegnazione di queste borse di studio.

Dettagli sulla Graduatoria

La Graduatoria Definitiva approvata comprende un totale di 27.666 borse di studio. Ogni borsa di studio ha un valore di 250 euro. Questa iniziativa è volta a sostenere gli studenti campani nelle loro spese educative e a promuovere l’istruzione nella regione.

Come Consultare la Graduatoria

Per accedere alla Graduatoria Definitiva e verificare lo stato della propria domanda, è necessario essere in possesso del protocollo della domanda. Questo protocollo è un documento unico e personale associato a ciascuna richiesta di borsa di studio. Gli studenti interessati dovrebbero utilizzare il proprio protocollo per verificare se sono stati selezionati per ricevere una borsa di studio. CLICCA QUI PER LA GRADUATORIA.