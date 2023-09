Una tragica tragedia ha scosso il Porto di Salerno oggi, poco dopo le 13:00, quando due operatori marittimi sono stati investiti da un camion mentre svolgevano le loro mansioni all’interno dello scalo salernitano. Le conseguenze dell’incidente sono state devastanti, con uno dei due lavoratori che ha perso la vita sul colpo e l’altro trasportato d’urgenza all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno in condizioni critiche. Al momento, non sono disponibili ulteriori informazioni sullo stato di salute del sopravvissuto.

L’Incidente

Le vittime dell’incidente, entrambe membri dell’equipaggio di una nave attraccata nel Porto di Salerno, stavano svolgendo le loro attività quotidiane quando si sono scontrati con un camion impegnato nelle operazioni di trasporto dei container. La dinamica precisa dell’incidente deve ancora essere stabilita, e le autorità competenti stanno attualmente conducendo gli accertamenti necessari per far luce su quanto accaduto.

La Reazione delle Autorità

Dopo essere informati dell’incidente, i soccorsi sono giunti tempestivamente sul luogo, cercando di prestare assistenza immediata alle vittime. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei soccorritori, uno dei lavoratori ha perso la vita a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente. Nel frattempo, l’altro è trasportato d’urgenza all’ospedale Ruggi d’Aragona, dove i medici stanno facendo il possibile per stabilizzare le sue condizioni.

Le autorità portuali e la polizia locale hanno istituito un cordone di sicurezza intorno alla zona dell’incidente per consentire ai team investigativi di raccogliere prove e testimoniare quanto accaduto. Le indagini sono ancora in corso, e la cooperazione dei testimoni sarà cruciale per ricostruire la sequenza degli eventi.

Solidarietà e Supporto

L’incidente ha suscitato una profonda ondata di tristezza e solidarietà tra la comunità portuale di Salerno. I colleghi e gli amici delle vittime si sono riuniti per esprimere le loro condoglianze e offrire il loro sostegno alle famiglie colpite da questa tragedia.