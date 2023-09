Sorrento, una delle perle della Costiera, è attualmente alle prese con un problema crescente di infestazioni da topi e blatte. Questa situazione allarmante ha spinto il sindaco della città, Massimo Coppola, a intervenire immediatamente, rispondendo alle preoccupazioni dei cittadini e scrivendo una lettera urgente all’ASL Napoli3 Sud, chiedendo interventi di derattizzazione e disinfestazione su tutto il territorio comunale.

L’infestazione di topi e blatte è diventata così diffusa a Sorrento che le segnalazioni da parte dei residenti e dei commercianti sono aumentate significativamente. Il sindaco Coppola ha ritenuto necessario agire con urgenza per affrontare un problema che non aveva precedenti nella città.

Nella sua lettera al responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli3 Sud, Francesco Fanara, il sindaco ha evidenziato l’importanza di un intervento tempestivo per proteggere la salute pubblica e preservare l’immagine di Sorrento come meta turistica di fama mondiale.

L’infestazione da topi e blatte rappresenta una minaccia per la salute pubblica, poiché questi roditori e insetti possono trasmettere malattie pericolose. Inoltre, può danneggiare l’industria turistica, che è una fonte vitale di reddito per Sorrento. La reputazione della città come destinazione turistica di lusso potrebbe subire un duro colpo se questo problema non viene affrontato rapidamente ed efficacemente.

Il sindaco Coppola ha dichiarato che la sicurezza e il benessere dei cittadini sono la sua massima priorità e ha espresso fiducia che l’ASL Napoli3 Sud prenderà misure immediate per risolvere questa emergenza. La comunità di Sorrento è in attesa di una risposta rapida e decisa per affrontare l’allarmante proliferazione di topi e blatte che sta minacciando il loro amato comune costiero.