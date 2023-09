La Polizia Municipale di Torre del Greco ha intensificato i controlli sul conferimento dei rifiuti e ha emesso oltre 100 contravvenzioni per violazioni delle regole di smaltimento dei rifiuti dal 20 luglio ad oggi. Di queste, 69 multe sono emesse in flagranza di reato, mentre altre 41 violazioni sono rilevate attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza o i controlli sui sacchetti abbandonati per strada. Alcuni degli autori delle violazioni sono ancora in fase di identificazione.

Il Comandante della Polizia Municipale, Salvatore Visone, ha formato una squadra di agenti dedicata a individuare coloro che depositano i rifiuti in modo scorretto, come ad esempio fuori dagli orari previsti o nei giorni sbagliati rispetto alla raccolta differenziata, o senza effettuare la differenziazione dei rifiuti.

Il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, ha spiegato che il nuovo calendario della raccolta differenziata è attualmente in fase di preparazione. Questo nuovo calendario mira a migliorare il tasso di differenziazione dei rifiuti, consentendo al contempo una riduzione dei costi complessivi del servizio. Inoltre, semplificherà il processo di identificazione delle violazioni nei casi di smaltimento irregolare dei rifiuti.

Il sindaco ha sottolineato che, dopo una fase di dialogo con i cittadini, è giunto il momento di adottare misure più severe contro chi non rispetta le regole. Mennella ha dichiarato che “chi sbaglia è giusto che paghi”, sottolineando l’importanza di promuovere un comportamento responsabile nei confronti dell’ambiente e del servizio di raccolta dei rifiuti.