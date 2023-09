Poco dopo le quattro del mattino, lungo la Statale Appia, appena fuori dal centro abitato di Forchia (Benevento) in direzione Caserta, si è verificato un tragico incidente stradale che ha portato alla morte di una persona e al ferimento di altre sette. Le circostanze che hanno portato a questo incidente sono ancora oggetto di indagine. L’incidente coinvolge tre veicoli: una Ford Focus, una Ford CMax ed una Citroen Picasso. Purtroppo, in seguito alla collisione, un 50enne, originario di Brusciano (Napoli) ma residente ad Arpaia (Benevento), ha perso la vita. La vittima viaggiava come passeggero sulla Citroen coinvolta nell’incidente. Il sinistro ha scatenato una risposta immediata da parte delle autorità locali e dei servizi di emergenza.

Intervento delle Autorità e dei Servizi di Emergenza

Dopo la segnalazione dell’incidente, sul luogo sono giunti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Gli operatori medici hanno immediatamente valutato la situazione e prestato le cure necessarie alle vittime.

I sette feriti sono stati trasportati in vari ospedali della zona, tra cui l’ospedale “San Pio” e l’ospedale Fatebenefratelli di Benevento, oltre all’ospedale di Arienzo (Caserta). Fortunatamente, al momento, nessuno di loro sembra essere in pericolo di vita, ma sono in corso ulteriori valutazioni mediche per assicurare il loro benessere.

Indagini in Corso

Le cause precise dell’incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Gli investigatori stanno lavorando per stabilire le circostanze esatte che hanno portato a questa tragedia e per determinare eventuali responsabilità.

L’incidente stradale a Forchia è un triste promemoria dell’importanza di guidare con cautela e rispettare le norme del codice della strada. È fondamentale evitare comportamenti pericolosi alla guida al fine di prevenire tragedie simili in futuro.