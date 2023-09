Ieri pomeriggio, lungo l’autostrada A30, si è verificato un tragico incidente che ha portato alla perdita della vita di un anziano di 88 anni e ha lasciato sua moglie ferita. L’incidente ha avuto luogo poco prima dell’uscita di Sarno e sembra essere causato da una serie di circostanze sfortunate. L’anziano conducente, originario di Palma Campania, viaggiava con sua moglie a bordo dell’auto quando si è verificato lo scontro fatale. Secondo le prime informazioni, il veicolo avrebbe invaso un’area in cui erano in corso dei lavori sulla strada, entrando in collisione con un mezzo impegnato nella parte di autostrada interessata dai lavori.

Purtroppo, l’anziano conducente è deceduto sul colpo a causa dell’impatto, mentre sua moglie ha riportato delle ferite ed è stata immediatamente trasportata all’ospedale Villa Malta di Sarno per ricevere le cure necessarie. Le circostanze esatte che hanno portato all’incidente sono ancora oggetto di indagine, e le autorità stanno cercando di ricostruire la dinamica del sinistro.

Una delle ipotesi al momento è che un improvviso malore potrebbe essere la causa della perdita di controllo dell’auto da parte dell’anziano conducente. Tuttavia, per avere una visione completa e accurata dell’incidente, saranno necessarie ulteriori indagini e verifiche.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso, che hanno fornito assistenza immediata e hanno lavorato per garantire la sicurezza nella zona dell’incidente.

Le indagini sono ora sotto il coordinamento della procura di Nocera Inferiore, l’ente competente per il territorio. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze, analizzando le prove e valutando tutte le ipotesi per comprendere appieno le cause dell’incidente.