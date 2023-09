Sabato sera, in via Corallo a Pagani, si è verificata una terribile tragedia stradale che ha portato alla perdita della vita di un giovane di soli 18 anni, Gennaro Basta, originario di San Valentino Torio. L’incidente, le cui cause sono ancora da accertare, ha visto il giovane perdere il controllo della sua moto e schiantarsi violentemente contro un muro. Purtroppo, l’impatto è così devastante da causare la morte immediata del giovane centauro. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i Carabinieri per condurre gli opportuni rilievi e indagini al fine di comprendere le circostanze esatte che hanno portato a questa tragica perdita.

La città di San Valentino Torio è scossa dalla notizia della morte di Gennaro Basta, e il sindaco Michele Strianese ha proclamato un giorno di lutto cittadino in segno di rispetto e solidarietà verso la famiglia e gli amici del giovane deceduto. Il sindaco ha dichiarato: “Un’altra tragedia della strada ha colpito duramente la nostra comunità. L’ennesima giovane vita spezzata sull’asfalto. Il nostro giovanissimo concittadino Gennaro Basta, di 18 anni, è volato in cielo a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri sera intorno alle 21.30 a Via Corallo, a Pagani”.

In seguito all’annuncio del lutto cittadino, il parroco don Alessandro Cirillo e il Comitato per tutti i Festeggiamenti hanno comunicato la sospensione di tutti gli eventi civili e religiosi previsti fino al 5 settembre, in segno di rispetto per la tragedia che ha colpito la comunità.