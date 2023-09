Un incidente insolito è avvenuto oggi pomeriggio poco dopo le 15 lungo l’Autostrada Roma-Napoli, tra i caselli di Frosinone e Ceprano, nel territorio del comune di Arnara. Un camion carico di barattoli di conserva di pomodoro è rimasto coinvolto in una collisione con un’auto, causando la dispersione del carico lungo la carreggiata. Fortunatamente, non ci sono feriti nell’incidente. Il camion, che trasportava una grande quantità di barattoli di conserva di pomodoro, è coinvolto nello scontro con un’auto. Sebbene una parte del carico sia finita sull’asfalto, sembra che il metallo abbia resistito all’urto, causando solo una limitata fuoriuscita di salsa.

Tuttavia, i barattoli stessi si sono dispersi su un’ampia area a seguito dell’incidente, rendendo necessario l’intervento delle autorità locali. Sul luogo dell’incidente sono giunti i vigili del fuoco di Frosinone, la polizia stradale, il personale del servizio di emergenza sanitaria 118 e rappresentanti della società autostradale per gestire la situazione.

Fortunatamente, come già accennato, nessuna persona è rimasta ferita nell’incidente, ma a causa della necessità di ripulire l’area e rimuovere i barattoli di conserva di pomodoro dispersi, l’autostrada è rimasta chiusa per diverse ore, fino alle 18, per permettere il recupero della situazione e il ripristino delle normali condizioni di viaggio.