La comunità della Penisola Sorrentina è in lutto a seguito di una tragica fatalità che ha colpito Marilisa Carrano, una stimata insegnante e conosciuta runner nella zona. La donna ha perso la vita in un incidente stradale mentre si trovava in autostrada. Marilisa Carrano, 52 anni, originaria di Piano di Sorrento, stava percorrendo la strada di ritorno verso casa in sella alla sua moto quando si è verificato l’incidente. L’incidente è avvenuto allo svincolo di San Giorgio a Cremano. Purtroppo, l’impatto tra la sua moto e un camion è risultato fatale, e Marilisa è deceduta sul colpo per le gravi conseguenze dell’incidente.

Una squadra di soccorso medico del 118 è inviata sul luogo dell’incidente, ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. La Polizia Stradale ha immediatamente avviato le indagini per determinare le cause esatte dell’incidente e raccogliere prove cruciali. Al momento, le circostanze dell’incidente rimangono da chiarire.

Marilisa Carrano era molto rispettata nella comunità della Penisola Sorrentina, sia come insegnante che come appassionata runner. Aveva condotto un programma sportivo a Capri e aveva dedicato anni alla sua grande passione per l’atletica.