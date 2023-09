Due uomini originari dell’area vesuviana sono stati bloccati davanti alla stazione di Cava de’ Tirreni dopo aver appena rubato due bici elettriche da un deposito privato. Gli agenti di polizia del commissariato di Stato locale sono intervenuti prontamente, intimando l’alt a un furgone bianco con a bordo tre persone. Durante un controllo dei documenti dei tre occupanti del veicolo, è stata scoperta la refurtiva appena rubata.

L’Operazione della Polizia

L’azione della polizia ha permesso di evitare che i ladri fuggissero con le bici elettriche rubate. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. Tra i tre individui a bordo del veicolo, una donna potrebbe essere soggetta a una denuncia a piede libero.

Similitudini con Altri Casi

Questo colpo presenta delle somiglianze con un altro tentativo di furto sventato dalla polizia a Cava de’ Tirreni qualche giorno prima. In quell’occasione, gli agenti avevano individuato e fermato due uomini in via Longo mentre stavano cercando di scardinare la serratura di un garage privato. Anche in quel caso, c’era stato un arresto in flagranza e la successiva decisione di presentare un foglio di via. La rapidità di intervento della polizia ha contribuito a prevenire il furto.

Continuano i Controlli delle Forze dell’Ordine

Le forze dell’ordine continuano a effettuare controlli regolari, specialmente nei weekend e nelle zone periferiche, per prevenire i furti che sono stati segnalati in passato. Queste azioni mirano a garantire la sicurezza dei cittadini e a contrastare le attività criminali nella regione.