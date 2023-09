La polizia locale di Monteforte Irpino ha arrestato un 33enne, già noto alle forze dell’ordine, dopo averlo trovato in possesso di una katana, una spada giapponese lunga oltre mezzo metro, mentre si aggirava per le strade di Monteforte Irpino. L’incidente ha destato preoccupazione tra i residenti e ha portato all’arresto dell’uomo. La katana è un’arma con una lama a filo singolo e una punta acuminata, nota per la sua affilatura e precisione. Tuttavia, non era l’unico oggetto pericoloso in possesso dell’uomo. Durante una perquisizione personale immediata, è anche trovato in possesso di uno storditore elettrico completo di 6 ricariche per utilizzo a distanza, così come una bomboletta spray urticante.

Tutti questi oggetti sono sequestrati, e il 33enne è denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri per determinare le ragioni del possesso di tali oggetti e per valutare eventuali reati correlati già compiuti o pianificati dall’individuo.