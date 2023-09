La tarda serata di ieri testimone di un drammatico incendio presso una pescheria situata in Corso Pirandello, Massa di Somma. L’incidente ha richiesto l’intervento immediato dei Carabinieri della tenenza di Cercola e dei Vigili del Fuoco. Fortunatamente, grazie all’efficace azione dei Vigili del Fuoco, l’incendio è stato domato e non ci sono stati feriti riportati. Tuttavia, l’incidente ha causato danni significativi alla pescheria.

Natura Accidentale dell’Incendio

Le prime indagini sull’incidente sembrano suggerire che l’incendio sia di natura accidentale. Gli investigatori stanno cercando di determinare la causa precisa dell’incendio e stabilire se ci siano stati fattori contribuenti. Al momento, non sono stati riportati feriti tra il personale della pescheria o i residenti nelle vicinanze.

Indagini in Corso

Le indagini sono ancora in corso e i Carabinieri stanno lavorando per raccogliere tutte le informazioni necessarie per ricostruire l’evento. Sarà fondamentale identificare le circostanze che hanno portato all’incendio per garantire che incidenti simili possano essere prevenuti in futuro.

L’efficace intervento dei Vigili del Fuoco ha impedito che l’incendio si propagasse ulteriormente e causasse danni ancora più gravi. La collaborazione tra le forze dell’ordine e i servizi di emergenza è stata fondamentale per limitare i danni e garantire la sicurezza dei residenti.