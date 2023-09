Nella notte scorsa, via Tripoli a Torre del Greco è teatro di un evento spaventoso quando un’auto parcheggiata è stata incendiata a ridosso di uno stabile. L’incendio ha provocato momenti di apprensione tra i residenti, ma grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, la situazione è prontamente gestita e le fiamme sono domate prima che potessero causare danni più gravi.

Le fiamme erano talmente intense da sfiorare il balcone situato al piano terra dello stabile, ma fortunatamente la rapida risposta dei pompieri ha impedito che il fuoco si propagasse ulteriormente. L’auto coinvolta nell’incendio è completamente distrutta, ma grazie all’efficienza dei soccorritori, altre vetture nella zona e gli appartamenti al piano terra sono rimasti al sicuro.

Il proprietario dell’auto incendiata è identificato come un pensionato che, fino a quel momento, non aveva mai avuto problemi significativi. Il pensionato ha dichiarato di non aver ricevuto minacce o avvertimenti nei giorni precedenti all’incidente, il che rende questo evento ancora più enigmatico.

Tuttavia, c’è da notare che questa non è l’unica preoccupazione recente nella zona. Solo alcuni giorni fa, arrivò un allarme per la possibile presenza di ladri di appartamenti. Un video, registrato dalle telecamere di videosorveglianza interne a una residenza, ha mostrato due individui avvicinarsi alla porta di un’abitazione. Questo filmato è diffuso online allo scopo di avvisare i residenti di via Tripoli e delle strade circostanti, che sono situati nelle vicinanze della più conosciuta via Martiri d’Africa.

Le autorità stanno attualmente indagando sia sull’incendio dell’auto che sull’episodio dei presunti ladri di appartamento.