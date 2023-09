Un’incidente improvviso e spaventoso ha scosso la statale nazionale Puglie in Irpinia, ma per fortuna la pronta reazione ha portato al salvataggio in extremis dell’autista di un furgone commerciale. Il fatto è avvenuto nel territorio del comune di Montemiletto, precisamente al chilometro 292,400, dove un furgone carico di capi di abbigliamento stava attraversando la zona. In un istante, il veicolo è finito avvolto da fiamme impreviste, creando una scena di caos e pericolo lungo la strada. La tempestiva risposta dei vigili del fuoco è stata fondamentale per affrontare questa situazione critica. Con grande coraggio, i valorosi caschi rossi hanno lavorato instancabilmente per domare l’incendio che aveva avvolto il mezzo in transito alimentato a gas.

Una volta che le fiamme si sono finalmente spente, i pompieri si sono assicurati di mettere in sicurezza l’area circostante per evitare ulteriori pericoli o potenziali ricadute. Questo intervento rapido ed efficace ha scongiurato il rischio di ulteriori danni o incidenti.

Ma la parte più rassicurante di questa storia è il fatto che l’autista del furgone sia riuscito a sfuggire all’incendio, uscendo prontamente dal mezzo. Sebbene abbia avuto un grande spavento, l’uomo alla guida ha evitato conseguenze gravi o lesioni, e questo è stato motivo di sollievo per tutti coloro che hanno assistito alla scena. Grazie all’eroico intervento dei vigili del fuoco e alla prontezza dell’autista, l’incidente è stato risolto in modo sicuro e senza ulteriori problemi.